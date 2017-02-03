Генсек Международной федерации муай-тай: чемпионат мира в Минске пройдет на высочайшем уровне

Новости Беларуси. Чемпионат мира по муай-тай пройдет в Минске на высочайшем уровне. В этом уверен генеральный секретарь Международной федерации Стефан Фокс, который посетил нашу страну в преддверии грандиозного спортивного форума.

Высокий гость лично проинспектировал гостиницы, где будут жить бойцы, а также посетил Дворец спорта, который примет поединки. Кроме того, спортивного чиновника восхитила штаб-квартира Национального олимпийского комитета и другая инфраструктура города.

Мировой форум пройдет в Минске в мае. Это будет первый турнир после того, как МОК признал муай-тай видом спорта. К тому же в Беларуси будут разыграны последние путевки на Всемирные игры единоборств. Поэтому ожидается приезд не менее 700 спортсменов из 90 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стефан Фокс, генеральный секретарь Международной федерации муай-тай:

Для элитных спортсменов все равно где соревноваться, тем более у вас будет последняя фаза отбора на Всемирные игры единоборств, поэтому мы ожидаем очень большой наплыв именно топ-бойцов. К тому же это отличная возможность показать Минск всему миру. Уверен, всем гостям понравится здесь. Это страна, которая любят спорт, и ваши люди примут гостей с открытым сердцем.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Отличительная особенность этого чемпионата, наверное, еще и в том, что он будет иметь такую не только спортивную составляющую, но и социальную. Это проведение международных конгрессов, безусловно, популяризация страны, мастер-классов, которые в рамках чемпионата будут проходить, популяризация спорта в целом.

Сила наших бойцов на мировом ринге хорошо известна. Белорусы редко остаются без пьедестала. Но выступление на домашнем чемпионате мира будет ответственным вдвойне. Окончательный состав национальной сборной определится после внутреннего первенства, намеченного на март. И действующая схема «победил на республике – поехал на мир» будет работать вне зависимости от прежних заслуг каждого спортсмена.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Это правило железное и мы от него отступать не будем. Только какой-то форс-мажор (плохое самочувствие или что-то еще) может отодвинуть того, кто победил в чемпионате, и уступить это место тому, кто был финалистом, вторым. Это и по-честному, и по-спортивному, и по-справедливому.