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Гандбол. Минское «Динамо» потерпело самое обидное за всё время поражение от датского «Ольборга»

18 октября 2010 13:21
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В четвертом туре группового этапа гандбольной лиги чемпионов минское «Динамо» потерпело, пожалуй, самое обидное поражение за все время выступлений.

Ведя по ходу встречи с разницей в 8, белорусы уступили датскому «Ольборгу» — 29:33.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

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