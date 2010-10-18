Гандбол. Минское «Динамо» потерпело самое обидное за всё время поражение от датского «Ольборга»

Ведя по ходу встречи с разницей в 8, белорусы уступили датскому «Ольборгу» — 29:33.
Анжелика Урман, телекомпания СТВ.
Встреча с одним из лидеров чемпионата КХЛ начнется в 19.00.
В предыдущих матчах младший из братьев Костицыных не смог сыграть из-за травмы ноги. В эту команду Сергей перебрался минувшим летом из «Монреаля».
В сетке мужского одиночного разряда выступают наши Евгений Щетинин и Виталий Нехведович.
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