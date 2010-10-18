Гандбол. Минское «Динамо» потерпело самое обидное за всё время поражение от датского «Ольборга»

В четвертом туре группового этапа гандбольной лиги чемпионов минское «Динамо» потерпело, пожалуй, самое обидное поражение за все время выступлений.

Ведя по ходу встречи с разницей в 8, белорусы уступили датскому «Ольборгу» — 29:33.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.