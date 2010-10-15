Хоккей. Белорус Сергей Костицын дебютировал за «Нэшвилл»

В предыдущих матчах младший из братьев Костицыных не смог сыграть из-за травмы ноги. В эту команду Сергей перебрался минувшим летом из «Монреаля».

В дебютном поединке белорус выходил на лед в стартовом звене, провел на площадке 13 минут 17 секунд, исполнил один1 бросок в створ ворот, получил две минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «-1».

А вот «Детройт», за который выступает белорусский защитник Руслан Салей, после двух побед на старте потерпел минувшей ночью второе поражение подряд – 1:4. Руслан Салей большую часть матча играл в паре с чешским защитником Якубом Киндлом, провел на льду 16 минут 11 секунд (23 смены), применил один силовой прием, заблокировал один бросок соперника, получил две минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «0».

Минувшей ночью в чемпионате НХЛ состоялись еще четыре поединка. Их результаты:

«Филадельфия» – «Тампа» – 2:3

«Оттава» – «Каролина» – 3:2

«Миннесота» – «Эдмонтон» – 4:2

«Калгари» – «Флорида» – 0:3.

«Нэшвилл» – «Сент-Луис» – 4:3

«Даллас» – «Детройт» – 4:1

Предстоящей ночью «Монреаль» с Андреем Костицыным отправится в гости к «Баффало», а «Торонто» с Михаилом Грабовским сразится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс». 16 октября «Монреаль» сыграет дома с «Оттавой», в гости к «Нэшвиллу» пожалует «Вашингтон», а «Детройт» отправится к «Финиксу».