Хоккей. Матч «Динамо» (Минск) – «Северсталь» (Череповец) пройдет 15 октября на «Минск-Арене»

Встреча с одним из лидеров чемпионата КХЛ начнется в 19.00.

Как информирует динамовская пресс-служба, в поединке не примет участия форвард Дэвид Немировски. В прошлой игре с нижегородским «Торпедо» он получил рассечение лица. Включен в заявку минского «Динамо» и новобранец Роберт Эш. Правда, выход американского голкипера на лед маловероятен. По словам наставника минчан Марека Сикоры, вратарь просит провести один-два матча в роли запасного.

Три календарных домашних матча в конце октября пройдут в Бобруйске. В следующий раз дружина Марека Сикоры явится пред очами столичной публики аж 30 ноября, когда в гости наведается новосибирская «Сибирь».