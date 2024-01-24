Андрей Михалёв возглавит молодёжную сборную Беларуси по хоккею на «Кубке Будущего»

Андрей Михалев станет главным наставником молодежной сборной Беларуси на предстоящем «Кубке Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В тренерский штаб также войдут Павел Микульчик и Сергей Шабанов. Напомним, специалист также является рулевым «Динамо-Шинника», который выступает в МХЛ.

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Сейчас все клубы задействованы, готовятся к концу сезона. У кого-то задача – попасть в плей-офф, плей-ин. Поэтому принято такое решение, что на этот турнир я буду главным тренером. Наверное, большая часть хоккеистов будет из «Динамо-Шинник». В принципе, они будут понимать систему игры, поэтому я думаю, что проблем не возникнет в этом, именно в том, что мало времени на подготовку, поэтому сразу же начнут, систему они знают, поэтому будет намного проще адаптироваться. Эмоции положительные, турнир проходит дома, поэтому нужно выступить достойно. Будем стараться.

«Кубок Будущего» пройдет в Минске с 7 по 10 февраля. Молодежная сборная Беларуси является действующим триумфатором турнира.