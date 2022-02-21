Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ

Ігар Папруга, галоўны трэнер ГК СКА:

Работа, которую мы проделали и в начале сезона, и в середине, и ребята, может, даже слишком поверили в себя. Поэтому играли немножко не так, как мы договаривались, думали, что будет легче. Но благодарен судьбе, богу, что сегодня так все закончилось.