Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ

Навіны Беларусі. Мінскі гандбольны клуб СКА правёў другі матч супраць шведскага «Шоўдзе», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Навіны Беларусі. Мінскі гандбольны клуб СКА правёў другі матч супраць шведскага «Шоўдзе», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Гульня праходзіла ў рамках 1/8 фіналу Кубка ЕГФ. У папярэдняй сустрэчы падапечныя Ігара Папругі згулялі з апанентамі ўнічыю. На гэты раз дуэль выдалася вельмі напружанай. Выявіць пераможцу ў асноўны час таксама не ўдалося. Другі тайм каманды завяршылі з лікам 26:26. І працягнулі высвятляць адносіны ў пасляматчавых 7-метровых кідках, дзе мацнейшымі аказаліся мінчане. Як вынік – СКА ў чвэрцьфінале Кубка.
Ігар Папруга, галоўны трэнер ГК СКА:
Работа, которую мы проделали и в начале сезона, и в середине, и ребята, может, даже слишком поверили в себя. Поэтому играли немножко не так, как мы договаривались, думали, что будет легче. Но благодарен судьбе, богу, что сегодня так все закончилось.