Пришёл попробовать, в итоге 10 лет занимаюсь фехтованием. Поговорили со спортсменами из школы олимпийского резерва
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы приехали в Минскую государственную областную школу-училище олимпийского резерва. И сейчас, мы видим, ребята как раз занимаются, познакомимся поближе с тренером и ребятами.
Я знаю, что вы тренер-преподаватель высшей категории по фехтованию. В чем суть этого вида спорта?
Оксана Сотникова, тренер-преподаватель Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Фехтование – уникальный вид спорта тем, что он тренирует не только все группы мышц, но и развивает интеллект, силу, скорость, координацию, выносливость, реакцию. Также воспитывает уверенность в себе, дисциплину, преодолевать все возможное и невозможное, что помогает ребятам не только на фехтовальной дорожке, но и в жизни. Различают три вида оружия: рапира, шпага и сабля. В судействе различия только в правилах соревнования и размерами поражаемой поверхности. То есть в рапире уколы считаются только в электрокурточку, в шпаге уколы считаются: рука, нога, маска. А в сабле уколы считаются только до пояса.
Стюша Тайм:
Дорогие телезрители, у меня в руках сейчас рапира. Да?
Оксана Сотникова:
Да, рапира.
Стюша Тайм:
Но, к сожалению, я не умею фехтовать. Но зато ребята настоящие профессионалы. Я знаю, у вас здесь много талантливых ребят.
Оксана Сотникова:
В нашем училище учатся лучшие спортсмены республики, они достойно выступают на соревнованиях.
Стюша Тайм:
Как ты выбрал этот вид спорта?
Никита Шумко, учащийся Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Сначала я занимался карате, потом началась растяжка, у меня не пошло, ушел. Ничем не занимался, поправился. Сижу в школе, тренер приходит и говорит, что можно прийти на фехтование и попробовать. Ну я пришел попробовать, но пошло-пошло-пошло, и в итоге я сейчас занимаюсь уже 10 лет фехтованием.
Стюша Тайм:
Уже есть достижения?
Никита Шумко:
Есть достижения. Была кадетка США, занял первое место. В команде мы занимаем на юниорке первое место. На Кубке вошли в четверку, заняли третье место. Результаты есть.
Стюша Тайм:
Нравится тебе этот вид спорта?
Георгий Ткаченко, учащийся Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Да, мне очень нравится. Нравится фехтование, потому что я часто езжу за границу по сборам, вижусь с друзьями. То есть у меня очень много новых знакомств. Я стал третьим на Кубке Республики Беларусь с другом Никитой, недавно на первенстве среди юниоров Республики Беларусь стал тоже третьим.
Стюша Тайм:
Как давно ты занимаешься этим видом спорта?
Кирилл Тихомиров, учащийся Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Занимаюсь довольно давно, уже лет семь. В училище олимпийского резерва поступил спустя два года. И вот сейчас заканчиваю 11 класс.
Стюша Тайм:
Что здесь самое интересное для тебя?
Кирилл Тихомиров:
Самое интересное – это довольно много общения. Если брать училище, то очень приятные учителя, питание шикарное, тренировки тоже на высшем уровне.
Стюша Тайм:
Есть у тебя достижения?
Кирилл Тихомиров:
На Кубке Республики Беларусь третье место, в команде мы довольно часто завоевываем пьедестал.
Стюша Тайм:
Пару слов молодежи, которая будет нас смотреть. Возможно, кто-то заинтересовался и тоже захочет завтра прийти в зал заниматься фехтованием. Что бы вы хотели пожелать?
Кирилл Тихомиров:
В первую очередь, активно заниматься спортом, так как это довольно полезно, лишним это никогда не бывает. Развивать себя во всех спектрах, неважно, спорт, учеба, хобби – это все очень здорово. И если есть какое-то любимое дело, не бросать.
Георгий Ткаченко:
Ребята, занимайтесь спортом, не пейте, не курите, ведите здоровый образ жизни, приходите на фехтование. Будем всем очень рады.