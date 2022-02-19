Пришёл попробовать, в итоге 10 лет занимаюсь фехтованием. Поговорили со спортсменами из школы олимпийского резерва

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы приехали в Минскую государственную областную школу-училище олимпийского резерва. И сейчас, мы видим, ребята как раз занимаются, познакомимся поближе с тренером и ребятами. Я знаю, что вы тренер-преподаватель высшей категории по фехтованию. В чем суть этого вида спорта?

Оксана Сотникова, тренер-преподаватель Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:

Фехтование – уникальный вид спорта тем, что он тренирует не только все группы мышц, но и развивает интеллект, силу, скорость, координацию, выносливость, реакцию. Также воспитывает уверенность в себе, дисциплину, преодолевать все возможное и невозможное, что помогает ребятам не только на фехтовальной дорожке, но и в жизни. Различают три вида оружия: рапира, шпага и сабля. В судействе различия только в правилах соревнования и размерами поражаемой поверхности. То есть в рапире уколы считаются только в электрокурточку, в шпаге уколы считаются: рука, нога, маска. А в сабле уколы считаются только до пояса.

Стюша Тайм:

Дорогие телезрители, у меня в руках сейчас рапира. Да? Оксана Сотникова:

Да, рапира. Стюша Тайм:

Но, к сожалению, я не умею фехтовать. Но зато ребята настоящие профессионалы. Я знаю, у вас здесь много талантливых ребят. Оксана Сотникова:

В нашем училище учатся лучшие спортсмены республики, они достойно выступают на соревнованиях. Стюша Тайм:

Как ты выбрал этот вид спорта?

Никита Шумко, учащийся Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:

Сначала я занимался карате, потом началась растяжка, у меня не пошло, ушел. Ничем не занимался, поправился. Сижу в школе, тренер приходит и говорит, что можно прийти на фехтование и попробовать. Ну я пришел попробовать, но пошло-пошло-пошло, и в итоге я сейчас занимаюсь уже 10 лет фехтованием. Стюша Тайм:

Уже есть достижения?

Никита Шумко:

Есть достижения. Была кадетка США, занял первое место. В команде мы занимаем на юниорке первое место. На Кубке вошли в четверку, заняли третье место. Результаты есть. Стюша Тайм:

Нравится тебе этот вид спорта?

Георгий Ткаченко, учащийся Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:

Да, мне очень нравится. Нравится фехтование, потому что я часто езжу за границу по сборам, вижусь с друзьями. То есть у меня очень много новых знакомств. Я стал третьим на Кубке Республики Беларусь с другом Никитой, недавно на первенстве среди юниоров Республики Беларусь стал тоже третьим. Стюша Тайм:

Как давно ты занимаешься этим видом спорта?

Кирилл Тихомиров, учащийся Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:

Занимаюсь довольно давно, уже лет семь. В училище олимпийского резерва поступил спустя два года. И вот сейчас заканчиваю 11 класс. Стюша Тайм:

Что здесь самое интересное для тебя?

Кирилл Тихомиров:

Самое интересное – это довольно много общения. Если брать училище, то очень приятные учителя, питание шикарное, тренировки тоже на высшем уровне. Стюша Тайм:

Есть у тебя достижения? Кирилл Тихомиров:

На Кубке Республики Беларусь третье место, в команде мы довольно часто завоевываем пьедестал. Стюша Тайм:

Пару слов молодежи, которая будет нас смотреть. Возможно, кто-то заинтересовался и тоже захочет завтра прийти в зал заниматься фехтованием. Что бы вы хотели пожелать?

Кирилл Тихомиров:

В первую очередь, активно заниматься спортом, так как это довольно полезно, лишним это никогда не бывает. Развивать себя во всех спектрах, неважно, спорт, учеба, хобби – это все очень здорово. И если есть какое-то любимое дело, не бросать.