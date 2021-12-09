​Гандбол. «Мешков Брест» и «Монпелье» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. «Мешков Брест» разжился еще одним баллом в гандбольной Лиге чемпионов. Случилось это после домашнего матча 10-го тура с французским «Монпелье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Мешков Брест» разжился еще одним баллом в гандбольной Лиге чемпионов. Случилось это после домашнего матча 10-го тура с французским «Монпелье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хозяева ни в чем не уступали лидеру группы и боролись с ним на равных. Как закономерный итог – ничья – 31:31. У нас самым полезным был Никита Вайлупов, забросивший девять мячей. В первом круге «Монпелье» выиграл у белорусского чемпиона на своей арене с результатом 32:26. Набранное очко, увы, не позволило уйти с последнего места в таблице. «Мешков» – по-прежнему аутсайдер.