​Гандбол. «Мешков Брест» и «Монпелье» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Хозяева ни в чем не уступали лидеру группы и боролись с ним на равных. Как закономерный итог – ничья – 31:31. У нас самым полезным был Никита Вайлупов, забросивший девять мячей. В первом круге «Монпелье» выиграл у белорусского чемпиона на своей арене с результатом 32:26. Набранное очко, увы, не позволило уйти с последнего места в таблице. «Мешков» – по-прежнему аутсайдер.