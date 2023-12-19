Гандбол. Белорус Никита Вайлупов продлил контракт с «Веспремом»

Игрок сборной Беларуси по гандболу Никита Вайлупов продлил контракт с «Веспремом». Белорусский правый крайний продолжит защищать цвета венгерской команды до лета 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вайлупов перебрался в Венгрию летом 2022 года. За это время он стал чемпионом страны, вместе с командой завоевал национальный Кубок и выиграл SEHA-лигу. В нынешнем сезоне белорусский гандболист забросил 57 мячей в 15 матчах.