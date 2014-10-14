Футбольный специалист Владимир Касаковский: СМИ «загнали» игроков и тренерский штаб сборной

Новости Беларуси. Футбол. Национальная сборная провела два отборочных матча. В четверг проиграли 0:2 украинцам, в воскресенье – 1:3 словакам. Об этом и говорим с известным белорусским специалистом Владимиром Касаковским.

Сергей Канашиц:

Какую оценку по пятибалльной системе вы бы поставили нашей сборной за эти два домашних матча?

Владимир Касаковский:

Я бы поставил тройку с минусом.

Сергей Канашиц:

Что вам больше всего не понравилось?

Владимир Касаковский:

Самоотдача ребят в каких-то отдельных моментах мне очень нравилась. Ребята настраивались, видно. Но «загнали» все-таки команду и тренерский штаб СМИ, было давление, это очень сказывается. Я считаю, что в этой ситуации надо было больше поддержать, может быть, ребят. На последнюю игру они выходили видно в каком состоянии, я это чувствовал.

Не понравилось то, что действительно еще много недоработок в детском, юношеском футболе. То, я думаю, о чем мы сегодня должны говорить. Как игроки владеют мячом. Если на два метра невозможно пас отдать, о чем можно говорить.

Сергей Канашиц:

А что нужно сделать, чтобы было по-другому, и в какие кратчайшие сроки это может быть, можно исправить ситуацию?

Владимир Касаковский:

Уровень наших футболистов. Если сегодня взять, еще совсем недавно ребята, которые играли в России, они играли. Сегодня футболисты, которые находятся не в Беларуси, сидят в запасе. Это уже показатель большой. Поэтому, естественно, чтобы улучшить эти показатели, нам нужно начинать с детско-юношеского футбола. Тренерские кадры, престиж тренера.

Сергей Канашиц:

Престиж детского тренера вы имеете в виду?

Владимир Касаковский:

Детского, да. И финансовая сторона тоже. Потому что сегодня, посмотрите, ребята, которые заканчивают играть в хороший футбол, мало кто работает с детьми. А ведь это очень важно, потому что очень много нюансов сегодня в футболе. Если человек играл, он может грамотно показать такие нюансы, как ноги располагаются, играя в обороне, как располагаться, чтобы выиграть в атаке. Такие нюансы человеку, который учился в институте и чуть-чуть играл в футбол, очень сложно.

Кристина Момот:

Может быть, дело не только в тренере? Дело в самих игроках. Может быть, белорусы генетически не могут в футбол играть?

Владимир Касаковский:

Я считаю, что это неправильно и неправда. Все начинается от тренера именно в этом возрасте: как тренер заложит фундамент, такой мальчик и вырастет, он будет играть.

Сергей Канашиц:

А почему так произошло, что раньше была пропасть в классе между сборной Беларуси, сборной Албании, Люксембурга, а сейчас эти команды, которых мы надменно, презрительно называли «футбольными карликами», сейчас они играют лучше, чем мы?

Владимир Касаковский:

Они пошли немножко по-другому пути, насколько я знаю. Учитывая, что там чемпионаты невысокого уровня, то они поступили так: всех одаренных своих воспитанников отдают в хорошие школы Англии, Италии, Германии, Испании. И, возвращаясь уже к себе на родину, эти футболисты, эти ребята, которые вырастают, их, естественно, уровень футбола, потому что у них воспитание было совершенно другое, футбольное.

Кристина Момот:

Что я поняла из этого? Что лучше воспитывать не собственные кадры, а купить уже готовых.

Сергей Канашиц:

Нет, надо быть «футбольной кукушкой»: свои яйца класть в гнездо другой птицы. И она будет их высиживать и растить нам футболиста.

Кристина Момот:

А если они не захотят вернуться? Захотят в том гнезде остаться?

Сергей Канашиц:

Они будут хорошо оснащены, будут технически готовы.

Кристина Момот:

Заинтересовать тогда, чтобы они прилетели в наше гнездо.

Сергей Канашиц:

На следующий день после игры со сборной Словакии Кондратьев ушел с поста главного тренера сборной Беларуси. Это уже свершившийся факт. Мы к нему вернемся еще раз. Владимир Николаевич, насколько своевременно это решение? Я понимаю, что Георгий Петрович, может быть, как человек слова сделал так, может быть сгоряча. Насколько оправданно было принимать эту отставку? Может быть, стоило дать доработать человеку?

Владимир Касаковский:

Если чисто мое мнение, то мне неприятно это слышать, печально, что так произошло. Потому что я уже говорил о том давлении, которое было в принципе. Где нужно было поддержать команду, все-таки чувствовалось давление. И на ребят, и на тренерский штаб. В этой ситуации просто, я считаю, Кондратьев взял все на себя. Но это не выход из ситуации. Сегодня, если анализировать, кто придет, кто будет следующим тренером, я думаю, привезут опять заграничного специалиста. Это будет опять вложение денег в зарплаты, ассистентов привезет. Пройдет год-два – и уехал, а вы здесь разбирайтесь. Поэтому даже пока трудно сказать, кто будет следующий. Хотелось бы, чтобы это был белорусский специалист.

Сергей Канашиц:

По поводу отставки главного тренера высказались и наши белорусские специалисты и игроки. Егор Филипенко сказал так: «Надо переломить ситуацию, перетерпеть, продолжить работу. Понятно, что тяжело. Но разве нужно сейчас распустить сборную и вообще не играть? Нужно достойно выходить из ситуации». Сергей Кривец прокомментировал ситуацию следующим образом: «Это катастрофа. Но такова жизнь. Надо работать дальше». Анатолий Николаевич Байдачный, наш известный специалист, сказал так: «А почему Кондратьев должен уходить? Дело в том, что игроки, которые находятся в его распоряжении, не могут играть лучше». Наверное, можно согласиться с Анатолием Николаевичем Байдачным. И, как мы уже говорили, вряд ли кто-то действительно сработал бы. Хотя нам не дано знать, как было бы в противном случае.

Владимир Касаковский:

Да, как было, не известно. Но, глядя на эту ситуацию, видно, вчера наблюдая матч, мне просто было жалко тренерский штаб, который сидел. Я понимал, что в той ситуации они ничего не могут сделать. Кого бы ни выпустили, результат все равно был бы отрицательным.

Сергей Канашиц:

Получается, игроки у нас слабые?

Владимир Касаковский:

Уровень наших футболистов сегодня ниже уровня тех команд, против которых мы играем.

Сергей Канашиц:

У нас в футболе есть много хорошего, в том числе и хорошие тренеры есть. Выскажу свое мнение: Георгий Кондратьев – хороший тренер. Он нас в этом убеждал не раз. Возможно, в сборной не очень получилось, но он провел здесь чуть меньше трех лет. Как говорится, любовь живет три года.