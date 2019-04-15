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Футбольный матч между клубом «Дипломат» и командой Дирекции II Европейских игр пройдёт в Минске

15 апреля 2019 09:30
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Любителей футбола и не только ожидает необычное спортивное событие – товарищеский матч между футбольным клубом «Дипломат», в котором играют представители дипломатических миссий, и командой Дирекции II Европейских игр.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Беларусь – Жолт Чутора и ведущий специалист по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр» – Алексей Ковалев.

Кому пришла в голову идея собрать такие необычные команды вместе на поле?

Алексей Ковалев, ведущий специалист по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Конечно, фонд «Дирекция II Европейских игр» благодарит команду «Дипломат» за приглашение! Мы, как «Дирекция II Европейских игр», самого масштабного спортивного события, постоянно поддерживаем любые спортивные мероприятия, откликаемся на разные предложения и вот, благодаря приглашению команды «Дипломат», такой матч состоится, будем рады принять в нём участие.

Футбольный матч между клубом «Дипломат» и командой Дирекции II Европейских игр пройдёт в Минске-1

Когда состоится матч?

Алексей Ковалев:
Матч состоится вечером. Приглашаем всех, вход свободный. Будет классное спортивное событие! Именно там можно узнать не только как выглядят дипломаты в нашей стране, но и также можно встретиться с нашим талисманом лисёнком Лесиком. Можно будет сделать селфи с ним.

На каком стадионе?

Алексей Ковалев:
В Футбольном манеже на проспекте Победителей, недалеко от Федерации футбола.

# Футбол Беларуси # Жолт Чутора # Алексей Ковалев # Фотофакт

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