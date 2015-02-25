Новости Беларуси. Футбольный комплекс «Борисов-арена» вошел в топ-30 лучших стадионов мира по версии международной интернет-премии. Среди его конкурентов — сотни спортивных площадок, в том числе стадионы, где принимали чемпионаты мира по футболу в Бразилии и Южно-Африканской Республике.

Жюри конкурса стало около ста тысяч интернет-пользователей и профессиональные архитекторы. Оценивались необычное архитектурное решение объектов, их уникальность и функциональность.

«Борисов-арена» стал первым белорусским спортивным комплексом, который номинирован на звание «Стадиона года». Спроектировали объект словацкие архитекторы. На строительство потратили 3 года и более 55 миллионов долларов. Арена вмещает до 13 тысяч болельщиков. Сегодня арена стала настоящей визиткой Борисова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.