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Минский гандбольный клуб СКА обыграл «Бешикташ» в матче Кубка ЕГФ

06 декабря 2021 14:25
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в 1/8 финала Кубка ЕГФ. Перед ответной дуэлью перед белорусами стояла весьма непростая задача, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минский гандбольный клуб СКА обыграл «Бешикташ» в матче Кубка ЕГФ-1

Нужно было не просто побеждать, но и ликвидировать выездной дефицит в 3 мяча. В первой половине матча «Бешикташ» оборонялся успешно. Итог – ничья. Но после антракта СКА включил форсаж и унесся в отрыв. Обескураженные гости ничего с этим поделать не смогли. «Армейцы» громят оппонента и с запасом проходят в 1/8.  

# Гандбол # Фотофакт

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