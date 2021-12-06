Минский гандбольный клуб СКА обыграл «Бешикташ» в матче Кубка ЕГФ

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в 1/8 финала Кубка ЕГФ. Перед ответной дуэлью перед белорусами стояла весьма непростая задача, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА вышел в 1/8 финала Кубка ЕГФ. Перед ответной дуэлью перед белорусами стояла весьма непростая задача, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нужно было не просто побеждать, но и ликвидировать выездной дефицит в 3 мяча. В первой половине матча «Бешикташ» оборонялся успешно. Итог – ничья. Но после антракта СКА включил форсаж и унесся в отрыв. Обескураженные гости ничего с этим поделать не смогли. «Армейцы» громят оппонента и с запасом проходят в 1/8.