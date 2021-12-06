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Белорусские конькобежцы завоевали 3 медали на этапе КМ в Германии

06 декабря 2021 14:26
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы продолжают заявлять о себе в полный голос. Очередной этап кубка мира, который прошел в Германии, вновь принес нам награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские конькобежцы завоевали 3 медали на этапе КМ в Германии-1

И не одну, а сразу 3. В масс-старте не знал равных Владислав Гапон. Мужская сборная взяла серебро в команде. А женская дружина в аналогичной дисциплине обзавелась бронзой.  

# Спортивные соревнования # Владислав Гапон # Фотофакт

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