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Футболисты «Славии» переиграли «Ислочь» в заключительном матче чемпионата Беларуси по футболу

25 сентября 2023 12:21
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В заключительном матче чемпионата Беларуси по футболу футболисты «Славии» переиграли «Ислочь» со счетом 2:1. Все мячи были забиты в течение пяти минут в середине второго тайма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Футболисты «Славии» переиграли «Ислочь» в заключительном матче чемпионата Беларуси по футболу-1

Сначала Кирилл Сидоренко вывел хозяев вперед, потом Дмитрий Латыхов сравнял, а вскоре Алексей Антилевский забил победный мяч. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает минское «Динамо». Следом идут гродненский «Неман» и мозырская «Славия». Бомбардирскую гонку возглавляет Владислав Морозов, в активе которого уже 13 мячей.

# Футбол Беларуси # Владислав Морозов # Фотофакт

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