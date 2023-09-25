Футболисты «Славии» переиграли «Ислочь» в заключительном матче чемпионата Беларуси по футболу

В заключительном матче чемпионата Беларуси по футболу футболисты «Славии» переиграли «Ислочь» со счетом 2:1. Все мячи были забиты в течение пяти минут в середине второго тайма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительном матче чемпионата Беларуси по футболу футболисты «Славии» переиграли «Ислочь» со счетом 2:1. Все мячи были забиты в течение пяти минут в середине второго тайма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сначала Кирилл Сидоренко вывел хозяев вперед, потом Дмитрий Латыхов сравнял, а вскоре Алексей Антилевский забил победный мяч. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает минское «Динамо». Следом идут гродненский «Неман» и мозырская «Славия». Бомбардирскую гонку возглавляет Владислав Морозов, в активе которого уже 13 мячей.