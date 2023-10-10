Футбол. В составе сборной Беларуси произошла замена

Накануне вылета наставник национальной команды Карлос Аллос вызвал в стан сборной Владислава Климовича. Он включен в ростер вместо Данилы Нечаева. В эти дни наша дружина находится в Турции. А вскоре она отправится в Венгрию, где в четверг белорусы сразятся с румынами. А в воскресенье наша футбольная сборная сыграет с командой Швейцарии.