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Футбол. В составе сборной Беларуси произошла замена

10 октября 2023 14:37
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В составе сборной Беларуси по футболу, которой в ближайшие дни предстоят матчи квалификации чемпионата Европы, произошла одна замена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. В составе сборной Беларуси произошла замена-1

Накануне вылета наставник национальной команды Карлос Аллос вызвал в стан сборной Владислава Климовича. Он включен в ростер вместо Данилы Нечаева. В эти дни наша дружина находится в Турции. А вскоре она отправится в Венгрию, где в четверг белорусы сразятся с румынами. А в воскресенье наша футбольная сборная сыграет с командой Швейцарии.

# Футбол Беларуси # Владислав Климович # Фотофакт

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