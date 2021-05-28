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Футбол. После поражения «Руху» тренер минского «Динамо» подал в отставку

28 мая 2021 21:40
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Новости Беларуси. Двумя матчами начался 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. После поражения «Руху» тренер минского «Динамо» подал в отставку-1

Минское «Динамо» минимально уступило дома брестскому «Руху». Единственный гол забил Лаптев. После этой осечки «бело-голубые» вылетели из лидирующей тройки, а наставник минчан Леонид Кучук подал в отставку.

Футбол. После поражения «Руху» тренер минского «Динамо» подал в отставку-4

Первыми в игровой день на поле появились футболисты «Витебска» и «Сморгони». Хозяева в пух и прах разбили оппонента. И красноречивее всего об этом свидетельствует счет – 5:0. Антон Матвеенко сделал дубль, а бразилец Диего Сантос забил сам и трижды ассистировал партнерам. Таким образом, «Витебск» продлил победную серию до трех матчей.

А  вот дебютант вышки продолжает тонуть. Нынешняя осечка уже пятая кряду. Соответственно, предпоследнее место в таблице. Ниже идет только другой новичок – «Спутник».

Тур по традиции будет растянут на три дня. На 29 и 30 мая запланированы по три матча.

# Футбол Беларуси # Леонид Кучук # Денис Лаптев # Антон Матвеенко # Диего Сантос # Фотофакт

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