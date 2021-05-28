Футбол. После поражения «Руху» тренер минского «Динамо» подал в отставку

Новости Беларуси. Двумя матчами начался 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Двумя матчами начался 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» минимально уступило дома брестскому «Руху». Единственный гол забил Лаптев. После этой осечки «бело-голубые» вылетели из лидирующей тройки, а наставник минчан Леонид Кучук подал в отставку.
Первыми в игровой день на поле появились футболисты «Витебска» и «Сморгони». Хозяева в пух и прах разбили оппонента. И красноречивее всего об этом свидетельствует счет – 5:0. Антон Матвеенко сделал дубль, а бразилец Диего Сантос забил сам и трижды ассистировал партнерам. Таким образом, «Витебск» продлил победную серию до трех матчей.
А вот дебютант вышки продолжает тонуть. Нынешняя осечка уже пятая кряду. Соответственно, предпоследнее место в таблице. Ниже идет только другой новичок – «Спутник».
Тур по традиции будет растянут на три дня. На 29 и 30 мая запланированы по три матча.