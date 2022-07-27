Прямой эфир

«Игры Дружбы». Белорусы Молчан и Сонин прошли в индивидуальный финал по прыжкам в воду

27 июля 2022 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 июля, во второй соревновательный день международного турнира «Игры Дружбы» по прыжкам в воду, который принимает Казань, белорусы приятно удивляют, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Игры Дружбы». Белорусы Молчан и Сонин прошли в индивидуальный финал по прыжкам в воду-1

В индивидуальный финал с трехметрового трамплина прошли сразу два наших представителя. Это вчерашние призеры в синхронных прыжках Александр Молчан и Владислав Сонин. Также в главном старте выступят и два наших юниора Арсений Бахлаев и Матвей Лупенко. Победители определятся в вечерней сессии программы.

# Спортивные соревнования # Александр Молчан # Владислав Сонин # Арсений Бахлаев # Матвей Лупенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На «Играх Дружбы» белорусский дуэт Молчан/Сонин в синхронных прыжках в воду занял 2-е место
26 июля 2022 20:28

На «Играх Дружбы» белорусский дуэт Молчан/Сонин в синхронных прыжках в воду занял 2-е место

Алёна Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс»
26 июля 2022 20:24

Алёна Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс»

Участие белорусов и россиян в предстоящих Олимпийских играх под вопросом
26 июля 2022 20:23

Участие белорусов и россиян в предстоящих Олимпийских играх под вопросом