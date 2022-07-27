«Игры Дружбы». Белорусы Молчан и Сонин прошли в индивидуальный финал по прыжкам в воду

Новости Беларуси. 27 июля, во второй соревновательный день международного турнира «Игры Дружбы» по прыжкам в воду, который принимает Казань, белорусы приятно удивляют, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальный финал с трехметрового трамплина прошли сразу два наших представителя. Это вчерашние призеры в синхронных прыжках Александр Молчан и Владислав Сонин. Также в главном старте выступят и два наших юниора Арсений Бахлаев и Матвей Лупенко. Победители определятся в вечерней сессии программы.