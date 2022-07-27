«Уровень лошадей немножко не тот». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие всадники Беларуси, а также свои силы пробуют представители юношеской команды.
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие всадники Беларуси, а также свои силы пробуют представители юношеской команды.
В малом призе выступают юниоры. Свои умения продемонстрируют около 40 юных всадников. Традиционно отечественная школа выездки является одним из ведущих направлений в белорусском конном спорте, тем более что это олимпийская дисциплина.
Наталия Рубашко, судья международной категории:
У нас очень хорошие всадники, но уровень лошадей немножко не тот, который бы хотелось, как у тех же европейских всадников, даже у российских. Просто эти лошади стоят очень дорого. И не факт, что хорошая лошадь изначально по всаднику останется на том же уровне. То есть здесь действительно должно быть и мастерство всадника, и качество лошади. Если бы нашим всадникам тех лошадей, они бы ехали очень хорошо.