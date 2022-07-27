«Уровень лошадей немножко не тот». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке

Наталия Рубашко, судья международной категории:

У нас очень хорошие всадники, но уровень лошадей немножко не тот, который бы хотелось, как у тех же европейских всадников, даже у российских. Просто эти лошади стоят очень дорого. И не факт, что хорошая лошадь изначально по всаднику останется на том же уровне. То есть здесь действительно должно быть и мастерство всадника, и качество лошади. Если бы нашим всадникам тех лошадей, они бы ехали очень хорошо.