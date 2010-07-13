Футбол. ФИФА может внедрить видеоповторы в судейство

Международной федерации футбола, считающей, что человеческий фактор является одним из неотъемлемых элементов игры, пришлось изменить свою позицию по этому вопросу после грубых ошибок, допущенных арбитрами в матчах чемпионата мира в ЮАР.
Глава ФИФА Йозеф Блаттер уже заявил, что данные нововведения будут обсуждаться 21-22 июля на очередной сессии организации в Кардиффе. По его словам, если такие новшества и будут использоваться на крупных международных турнирах, то только в случаях, когда нужно будет определить, было ли взятие ворот или нет. Фиксировать положение "вне игры" и принимать решение о назначении пенальти арбитры по-прежнему будут без видеоповторов.