Футбол. ФИФА может внедрить видеоповторы в судейство

На очередной сессии ФИФА будет рассмотрена возможность использования технических средств в судействе, таких, например, как видеоповторы в спорных эпизодах при обслуживании матчей, проводимых под ее эгидой.

Международной федерации футбола, считающей, что человеческий фактор является одним из неотъемлемых элементов игры, пришлось изменить свою позицию по этому вопросу после грубых ошибок, допущенных арбитрами в матчах чемпионата мира в ЮАР.

Глава ФИФА Йозеф Блаттер уже заявил, что данные нововведения будут обсуждаться 21-22 июля на очередной сессии организации в Кардиффе. По его словам, если такие новшества и будут использоваться на крупных международных турнирах, то только в случаях, когда нужно будет определить, было ли взятие ворот или нет. Фиксировать положение "вне игры" и принимать решение о назначении пенальти арбитры по-прежнему будут без видеоповторов.