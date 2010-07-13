Велоспорт. После 2-дневного перерыва возобновляется велогонка Тур де Франс

Её участникам предстоит преодолеть тяжелейший горный этап протяжённостью 204 с половиной километров между городами Аворьа Морзин и Сен-Жан-де-Морьен.

Напомним, что это будет 9-ый по счёту этап «Большой петли». После 8-го генеральную классификацию возглавляет австралиец Кадэл Эванс. Всего лишь 20 секунд ему уступает Энди Щлек из Люксембурга и одну минуту – знаменитый испанец Альберто Контадор.

У белорусского трио, представленного на Туре, пока скромные позиции: Константин Сивцов занимает 38-ое место с отставанием от лидера в 13 минут и 17 секунд. Александр Кучинский в общем зачёте 62-ой, проигрывая Эвансу 28 с половиной минут. Наконец, Василий Кириенко только 102-ой , его отставание выражается красивыми цифрами 46 минут и 46 секунд.