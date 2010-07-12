Почему чешский боксер Владимир Фечко выиграл всего 2 боя из 41?

Весовая категория до 69 кг, бой между двумя чешскими боксерами Владимиром Фечко и Яном Балогом.

У Владимира Фечко в рекордсе 41 бой, из этих боев он одержал всего 2 победы и 1 ничью. Проиграл же 38 поединков. Причем, половину из них он проиграл нокаутом. Непонятно, Фечко любит боксировать и ему это нравится? Но надо же когда-то и выигрывать! С таким большим опытом, учитывая, что его соперник практически дебютант, это интересный поединок.

Ян Балог проводить свой первый бой на профессиональном ринге. В данном случае было не понятно, почему Балог выходил на ринг вторым. Его соперник по статусу должен был спускаться вторым. Но так решили организаторы.

Предыдущий бой Фечко проводил со швейцарским боксером. Фечко проиграл нокаутом.