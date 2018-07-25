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Футбол. БАТЭ сыграл вничью с ХИКом в первом матче Лиги чемпионов

25 июля 2018 19:54
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Новости Беларуси. БАТЭ провел дебютный матч нового еврокубкового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. БАТЭ сыграл вничью с ХИКом в первом матче Лиги чемпионов-1

В матче второго квалификационного раунда борисовчане на своем поле встречались с футболистами финского ХИКа. Хозяева с первых минут принялись нагнетать давление на ворота гостей, но северяне выстояли, а затем сумели выровнять игру. Борисовчане владели преимуществом до самого финального свистка, но настоящей остроты у чужих ворот уже не создавали. В остатке - ничья 0:0. Судьба путевки в следующий раунд решится через неделю в Хельсинки.

# Футбол # Фотофакт

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