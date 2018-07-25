Футбол. БАТЭ сыграл вничью с ХИКом в первом матче Лиги чемпионов

В матче второго квалификационного раунда борисовчане на своем поле встречались с футболистами финского ХИКа. Хозяева с первых минут принялись нагнетать давление на ворота гостей, но северяне выстояли, а затем сумели выровнять игру. Борисовчане владели преимуществом до самого финального свистка, но настоящей остроты у чужих ворот уже не создавали. В остатке - ничья 0:0. Судьба путевки в следующий раунд решится через неделю в Хельсинки.