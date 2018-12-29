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Экстралига. «Металлург» обыграл «Неман», «Динамо-Молодечно» добилось волевой победы над «Шахтером»

29 декабря 2018 18:32
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Новости Беларуси. Последний тур в этом календарном году в Экстралиге «А» подарил несколько интересных результатов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жлобинский «Металлург» неожиданно на своем льду переиграл гродненский «Неман». Также сенсация произошла в Гомеле. «Рыси» на родном льду минимально уступили «Лиде».

А вот «Динамо-Молодечно» добилось волевой победы над солигорским «Шахтером». После двух периодов «бело-синие» уступали – 1:2, но в третьем сумели дважды забросить и забрать три очка себе в актив.

Возобновится чемпионат в элитном дивизионе 4 января.

# Хоккей Беларуси

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