ФК «Шахтер» (Солигорск) завершил выступление в Лиге Европы, проиграв голландскому «ПСВ»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» провел 28 августа ответный поединок лигоевропейского плей-офф против грозного голландского «ПСВ Эйндховен».

Достойная игра и минимальное поражение в первой встрече на выезде вселили оптимизм в сердца поклонников «Шахтера», оказавших своим любимцам традиционно горячую поддержку. На трибунах «Борисов Арены» собралось более пяти тысяч зрителей.

Подгоняемые преданной торсидой, солигорцы поначалу вынудили маститого оппонента обороняться большими силами. Правда, эффективность атакующих действий «желто-черных» оставляла желать много лучшего.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Немножко не получилось в первом тайме, естественно. Опять нервозность, опять какая-то скованность.

На перерыв соперники так и ушли при стартовых нулях на табло.

Сразу после антракта подопечные Сергея Боровского еще активнее пошли в наступление и несколько раз были близки к успеху. Увы, в решающий момент «горняков» неизменно подводило исполнительское мастерство.

А на финишном отрезке матча «желто-черным» банально не хватило сил. С каждым оборотом секундной стрелки их натиск ослабевал, а затем на фоне усталости и вовсе пошли ошибки в обороне. Как следствие, в самой концовке встречи лидер гостей Мемфис Депай продемонстрировал всего грани своего таланта и в течение нескольких минут оформил дубль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возразить что-либо бронзовому призеру недавнего чемпионата мира хозяева оказались не в состоянии. «Шахтер» уступил 0:2 и завершил выступление на евроарене.

Артем Старгородский, полузащитник ФК «Шахтер» (Солигорск):

Старались не сидеть в обороне, контратаковать. И были у нас моменты, которые могли завершиться голом. Но, что сделать... Как говорится, класс одного футболиста решил исход игры, вот и все.