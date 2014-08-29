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Людмила Волчёк завоевала «бронзу» в адаптивной гребле на чемпионате мира в Амстердаме

29 августа 2014 07:54
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Новости Нидерландов. Первая медаль появилась в копилке белорусов на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в Амстердаме. «Бронзу» в адаптивной гребле в финальном заезде женских одиночек завоевала Людмила Волчёк.

Трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам успешно выступает и в адаптивной гребле. На зимней Паралимпиаде в Сочи Волчёк неожиданно осталась без медалей. На Людмилу обрушилась волна критики. А она сжала зубы и стала готовиться к летним стартам.

Сегодня в главные соперницы белоруски прочили паралимпийскую чемпионку Лондона украинку Аллу Лысенко. Но тон в гонке задавали другие спортсменки – норвежка Биргит Скарстейн и израильтянка Моран Самуэль. На финише отрыв победительницы и серебряного призера был велик, но и «бронза» Людмилы дорогого стоит.

Для белорусов эта медаль может оказаться единственной на мировой регате в Голландии.

Выбыли из борьбы за награды две наши лодки. Женская «восьмерка» не смогла отобраться в финал «А» из утешительного заезда. А «четверка» парная в составе Екатерины Карстен, Екатерина Шлюпская, Юлия Бичик и Татьяна Кухта всего 0,7 секунды уступила новозеландкам, став в полуфинале четвертой. Хотя в 2014 году квартет завоевал «золото» чемпионата Европы.

Остается болеть за Станислава Щербаченю. 29 августа он попытается выйти в медальный заезд мужских одиночек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гребля

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