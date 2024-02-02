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ФК «Неман» выиграл предсезонный турнир «Белазовец» третий раз подряд

02 февраля 2024 18:21
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«Неман» в третий раз выиграл предсезонный футбольный турнир «Белазовец», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФК «Неман» выиграл предсезонный турнир «Белазовец» третий раз подряд-1

Команда Игоря Ковалевича одержала победы во всех трех поединках. В стартовом туре гродненские футболисты праздновали викторию над Брестским центром футбола со счетом 2:1. Затем «Неман» взял верх над борисовским БАТЭ – 3:2. И в заключительном матче победил местную дружину – жодинское «Торпедо-БелАЗ» – с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил Егор Зубович. Второе место на турнире занял БАТЭ. Брестский центр футбола в заключительной игре сдался на милость борисовчан со счетом 0:2.

# Футбол Беларуси

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