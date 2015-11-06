ФК «Динамо-Минск» в рамках Лиги Европы снова уступили испанскому «Вильярреалу» – 1:2

Новости Беларуси. 5 ноября на «Борисов-Арене» состоялось сражение минского «Динамо» и испанского «Вильяреала» в рамках Лиги Европы. Перед этой игрой у подопечных Вука Рашовича было немного поводов для гордости: в треёх турах группового этапа они не набрали ни одного очка и не забили ни единого мяча.

В четверг одна из этих печальных традиций наконец-то прервалась. В середине второго тайма немногочисленную бело-голубую торсиду обрадовал точным ударом Максим Витус, который вышел на замену буквально за пару минут до этого.

К сожалению, игроки «Вильяреала» не задержались в роли догоняющих надолго. Буквально следующая атака гостей завершилась назначением пенальти в ворота Игнатовича, и Роберто Сольдадо не преминул его реализовать. А за пять минут до окончания встречи он же оформил дубль и фактически лишил минчан и без того призрачных шансов на выход в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Роман Бегунов, игрок ФК «Динамо» (Минск):

Обидно, конечно, проигрывать такие игры. Если в Испании практически без шансов проиграли, то здесь были и моменты, и в обороне сыграли неплохо. Да, много оборонялись, но хорошо.

Максим Витус, игрок ФК «Динамо» (Минск):

Обидно то, что сами виноваты, мне кажется. Больше не испанцев заслуга, а сами дарим им мячи. Вот это и есть, наверное, опыт, которого нам, к сожалению, не хватает. Быстрый гол помог испанцам вернуться. Если бы еще немного продержались, мне кажется, они начали бы нервничать, мы могли бы этим воспользоваться. Но быстрый гол позволил им вернуться в игру и добиться положительного результата, к сожалению.

Ненад Адамович, игрок ФК «Динамо» (Минск):

Должны бороться в каждой игре. Как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Еще две игры есть, и если так, как сегодня будем играть, 100% будет приходить и результат хороший.

Мануэль Тригерос, игрок ФК «Вильярреал» (Испания):

Выиграть этот матч нам помогла в том числе и удача. Хорошо, что мы быстро сравняли. Этот пенальти был очень кстати.