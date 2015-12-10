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ФК БАТЭ завершил выступление в еврокубках, сыграв вничью с «Ромой» 0:0

10 декабря 2015 06:30
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Новости Италии. Борисовский БАТЭ завершает очередной еврокубковый поход. В гостевом матче с итальянской «Ромой» подопечным Александра Ермаковича нужно было обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы.

Увы, взять верх над римлянами во второй раз чемпиону Беларуси не удалось. Это означает, что «желто-синие» финишировали на последнем, четвертом, месте в квартете «I».

Впрочем, назвать нынешний евросезон для БАТЭ провальным нельзя: борисовчане обзавелись четырьмя очками и до последнего тура претендовали на выход в одну восьмую, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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