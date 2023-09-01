ФК БАТЭ обыграл «Балкани» в Лиге конференций, но всё равно покинул еврокубковый сезон

Борисовский БАТЭ на прощанье хлопнул дверью. Белорусский клуб победил «Балкани» в ответном матче раунда плей-офф футбольной Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, особо радоваться виктории не имеет смысла, ведь на этом еврокубковый сезон для нашего полпреда завершен. А судьбу последнего свидания решил единственный гол. На 30-й минуте отличился Артем Концевой.