Прямой эфир

ФК БАТЭ обыграл «Балкани» в Лиге конференций, но всё равно покинул еврокубковый сезон

01 сентября 2023 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Борисовский БАТЭ на прощанье хлопнул дверью. Белорусский клуб победил «Балкани» в ответном матче раунда плей-офф футбольной Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФК БАТЭ обыграл «Балкани» в Лиге конференций, но всё равно покинул еврокубковый сезон-1

Увы, особо радоваться виктории не имеет смысла, ведь на этом еврокубковый сезон для нашего полпреда завершен. А судьбу последнего свидания решил единственный гол. На 30-й минуте отличился Артем Концевой.

# Футбол # Артем Концевой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко успешно вышла в третий круг US Open, обыграв теннисистку из Великобритании
01 сентября 2023 11:43

Арина Соболенко успешно вышла в третий круг US Open, обыграв теннисистку из Великобритании

Первые медали разыграли на Кубке России по спортивной гимнастике. Результаты белорусов
31 августа 2023 18:47

Первые медали разыграли на Кубке России по спортивной гимнастике. Результаты белорусов

Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве
31 августа 2023 18:45

Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве