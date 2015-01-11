Итоги ХI Рождественского турнира любителей хоккея: как игроки провели время в Беларуси на льду и вне его?

Новости Беларуси. Они улетели, но обещали вернуться. Сейчас к самому громкому и, безусловно, эмоциональному событию недели. Рождественский турнир по хоккею на приз Президента. Главная интрига неофициального чемпионата мира разрешилась в среду вечером на горячем льду впервые, кстати, «Чижовка-Арены».

В финальной схватке уже по традиции сошлись белорусская команды и ледовая дружина из России. На этот раз после упорнейшей борьбе главный трофей улетел в Москву. Таким образом, за всю 11-летнюю историю турнира в активе белорусов 8 побед, для россиян – это уже третья. А вот дебютантам турнира – хоккеистам из жарких Объединённых Арабских Эмиратов настолько понравилась белорусская экзотика, что они решили задержаться в Минске.

Жаркие баталии на ледовых аренах и дружеские атаки за пределами турнирных площадок. Неделя, на которой таял не только лед, но и сердца настоящих мужчин… Такой разный, но неизменно любимый Рождественский турнир. Впрочем, обо всем по порядку.

На неделе Минск уже в одиннадцатый раз принимал неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любителей. Не столько за трофеем, а сколько за красивой игрой на лед выходили асы из восьми команд. В списке стран-участников дебютанты состязания - Объединенные Арабские Эмираты и Латвия, а также завсегдатаи - Словакия, Швейцария, Россия, Финляндия, Германия и, конечно же, Беларусь.

Начнем с новичков турнира: в итоговой копилке как у самой экзотической команды, так и у самой прибалтийской – по одному очку. Таков результат трех игр. Кстати, во второй день сборная Эмиратов скрестила клюшки с командой Президента Беларуси. Виктория оказалась за хозяевами: со счетом 12:4 победили белорусы. Автором одной из триумфальных шайб стал и Александр Лукашенко.

Ахмед аль Джахери, вратарь команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Мне очень понравилась Беларусь и я уже хочу вернуться сюда на следующий Рождественский турнир. Ваша команда, как я снова убедился, очень сильная. Все игроки имеют большой опыт. Держать оборону было нелегко, но мы смогли многому научится у белорусов на этом турнире.

В этот дебютный раз они не вышли в финал, но получили нечто большее. Арабские хоккеисты прилетели первыми, а улетели последними. Каждый день команда старалась распробовать Беларусь на вкус.

Халед аль Кубаиси, менеджер команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Очень хороший мед. Я уже перепробовал столько его видов, что теперь озадачен какому из них отдать предпочтение.

Мед в Эмиратах – лакомство одно из любимых, поэтому не могли восточные хоккеисты пройти мимо Рождественской ярмарки. Липовый, гречишный, цветочный – от сладкого изобилия разбегаются глаза. Но никто не растерялся: свою бочку меда нашел каждый. Впрочем, этим в минус пятнадцать не согреешься. Путь – в меховой отдел. Вначале купцы изучают товар, а после занимают очередь у зеркала.

Одна из ушанок приглянулась и капитану команды. Примерив обновку, Омар решил не расставаться с ней в ближайшие дни.

Омар аль Шамиси, капитан команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Очень холодно. Я думаю, это отличный аксессуар на эти дни. После привезу шапку домой как сувенир. Вот все там удивятся!

А теперь пора и за другими сувенирами, но не тут то было! Не успев выйти за порог, команда попала прямо на Колядки… А после такого угощения – можно и в пляс…

Пока товарищи кружились в хороводе, нападающий Саид и вратарь Ахмед отправились за добавкой. Блины пекут и на их Родине, но уж точно не в таких количествах и сочетаниях!

Саид аль Нулими, нападающий команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Вкусная еда. Действительно очень вкусная. Некоторые рецепты будем воспроизводить уже дома.

Они остаются командой и вне игры. Знакомство с Минском для восточных хоккеистов продолжается на проспекте Независимости. Омар щеголяет в меховой обновке, а Халед не может расстаться с солнцезащитными очками. Матчи для них позади, но для одной из самых любимых народных забав клюшки не понадобятся.

Снежки для экзотической команды – экзотика еще та! Но никто не замерз, скорее, напротив.

Аззам Камал, врач команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Очень красивая страна, очень добрые люди. Я первый раз в Беларуси, очень понравилось. Надеюсь, летом приехать сюда со своей семьей, детьми.

В группе А, кроме нашей страны и Эмиратов, сражались Словакия и Швейцария. Сборная страны часов и шоколада перед последним матчем группового этапа, кстати, против Беларуси, полным составом отправилась в музей Великой Отечественной войны. Во время Второй мировой Швейцария сохраняла нейтралитет, но сегодня ее граждане не могут сдержать эмоций.

Рюди Нидерост, защитник команды Швейцарии по хоккею:

Я не просто впечатлен, это фантастика. Ведь Минск был разрушен до основания, и сегодня этот город один из красивейших в Европе. Непостижимо, как такой малочисленный народ смог биться с такими грозными врагами и выстоять. Я только на картинках видел боевую технику, а теперь могу увидеть своими глазами. Просто потрясающе.

Мартин Брудераер, вратарь команды Швейцарии по хоккею:

О, это не передать словами. В наших школах мы изучали историю войны только немцев и французов, мы ничего не знали о русских. Вы потрясающий народ. Теперь понятно, почему белорусская команда по хоккею всегда в финале.

Кстати, Швейцария – настоящий ветеран Рождественского турнира. Команда приезжает в Минск уже в девятый раз. Впрочем, даже такой богатый опыт не помог в матче против команды Президента Беларуси. В некоторых моментах гости, конечно, имели преимущество, но хозяева крепко держали оборону и не сбавляли темпов в наступлении.

Счет 12:2 стал жирной точкой в победной серии белорусской дружины на групповом этапе. Такого же результата, но уже в своей группе, достигла и Россия. Обе команды безоговорочно обеспечили себе выход в финал.

Что касается бронзы турнира, то за нее предстояло сразиться финнам и словакам. Кстати, накануне «дня X» представители всех сборных без исключения отправились в детскую деревню «Истоки». Третий год подряд у хоккеистов существует такая вот рождественская традиция.

В их «маленькой стране» живут многодетные семьи, папы и мамы в которых родные не по крови. Воспитываются в «Истоках» более полутора сотен ребятишек. Для хоккеистов они подготовили праздничный концерт, а после праздник перешел за большой семейный стол. Каждая из команд попала в отдельный дом, ледовые рыцари из Финляндии пришли туда, где живет Любовь. И ее девять детей.

Каждый из ребятишек пытался удивить скандинавских хоккеистов по-своему. А вот мама Люба проложила путь кулинарный: на столе даже торт с флагом Финляндии.

После финны, как и члены других команд, вручили ребятишкам подарки. Дети долго не хотели отпускать хоккеистов и обещали болеть за них. Возможно, помогла и эта поддержка. В матче за третье место представители Суоми со счетом 8:6 вышли призерами.

Впрочем, победа команды Финляндии сенсацией не была. Бронзу Рождественского турнира скандинавские хоккеисты завоевывают уже в шестой раз.

А вот финал интригу держал до последних минут. Встретились два фаворита: Беларусь и Россия. Уже с начала встречи – множество обоюдных атак, но счёт был открыт лишь на 14-ой минуте. Российский нападающий — легендарный НХЛовец - Алексей Яшин пробил-таки оборону белорусского вратаря.

Во втором периоде атмосфера стала еще более напряжённой. Ворота россиян неоднократно подвергались атаке игроков белорусской команды.

Белорусы не теряли боевого духа, однако результатов это не принесло. В момент, когда российская команда увеличила свой численный перевес, чемпион мира по хоккею 1993 года Игорь Варицкий забросил еще одну шайбу. Счет 2-0 в пользу россиян сохранился и до финального свистка после третьего периода. На XI Рождественском турнире победила команда братской страны. Белорусы – на втором месте.

8 раз за 11 лет кубок Рождественского турнира оставался в нашей стране. И только в третий раз улетит с командой России. На церемонии награждения глава государства лично пожал руки игрокам российской и финской команд.

За четыре дня Рождественского турнира было сыграно 14 игр, заброшено 156 результативных шайб, но эмоции цифры не передадут… В Национальный аэропорт «Минск» россияне заходят с чемпионским кубком наперевес. До отлета сборной желающие могли сфотографироваться с главным призом соревнований.

Максим Чуканов, защитник команды России по хоккею:

Как обычный, турнир прошел очень здорово. Организация сумасшедшая. Поддержка болельщиков просто супер!

Владимир Торшков, менеджер команды России по хоккею:

Несмотря на холод, мы тепло сердец белорусских болельщиков чувствуем. На следующий год приедем обязательно, время течет быстро, не за горами очередной Новый год. Проведем очередные рождественские праздники у вас, я так понимаю!

Не только с потяжелевшими от сувениров чемоданами, но и с наградами за третье место собирались на родину и финские хоккеисты.

Томми Сатосаари, вратарь команды Финляндии по хоккею:

Я уже в третий раз приезжаю в Беларусь. Могу сказать, что с каждым годом турнир становится все лучше и лучше. Сильнее становятся и составы команд. К вам хотят приезжать, так как организация турнира на очень высоком уровне, а на ледовых площадках действительно потрясающая атмосфера. Я доволен результатом нашей команды. Занять третье место тоже очень неплохо. Запомнился и тот момент, когда ваш Президент пожал нам руки. Это было здорово.

Таким вошел в историю IX Рождественский турнир. Месту встречи, которое изменить нельзя, не изменят хоккеисты и следующей зимой. Кто знает, на чьей стороне через год окажется шайба?