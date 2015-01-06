XI Рождественский турнир любителей хоккея: 6 января Словакия обыграла ОАЭ (7:3), вечером встретятся Беларусь и Швейцария

Новости Беларуси. Турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стал доброй традицией. Соревнования проходят в Минске уже в 11 раз и всегда в рождественские праздники. Интрига состязаний с каждым днем только накаляется.

Некоторые ледовые дружины уже обеспечили себе досрочный выход в финал.

Команда Президента Беларуси стала недосягаемой для соперников после уверенных побед над Словаками и командой Объединенных Арабских Эмиратов. Также досрочную прописку в финале получила команда России.

В первый день турнира она праздновала победу над соперниками из Финляндии, а накануне «всухую» разгромила хоккеистов Германии.

Итоги ледовых баталий 5 января были, мягко говоря, очень впечатляющими. Причем в обеих группах. Судите сами: Словакия – Швейцария 8:2, Финляндия – Латвия 11:4, Россия – Германия 12:0 и, наконец, победа команды Президента Беларуси над дружиной из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 12:4.

Команде из ОАЭ действительно приходится непросто, но после поражения 5 января в матче с нашими хоккеистами игроки из жаркой страны, похоже, гораздо крепче схватились за клюшки в матче со словаками. К окончанию первого периода счет был 2:0 в пользу дружины Эмиратов. Словаки были настолько расстроены, даже сконфужены, цифрами на табло, что даже не вышли к журналистам в перерыве. Но потом собрались и начали буквально расстреливать ворота противника. Финальный счет – 7:3 – победили словацкие хоккеисты.

Не получилось у команды из Объединенных Арабских Эмиратов удивить сенсационными результатами. Но справедливости ради заметим, что и соперники этой дружине доставались более чем серьезные. Наши хоккеисты – в фаворитах турнира, а команда Словакии будет бороться за «бронзу» первенства.

Зато с игроками из Швейцарии в первый день соревнований команда ОАЭ сыграла вничью, причем забросив оппонентам не 1-2, а 6 шайб. Для дружины-новичка не самый плохой результат.

Хоккеисты из Эмиратов впервые на Рождественском турнире, но, как признались сами игроки из жаркой страны, они надеются, что участие их команды в неофициальном чемпионате мира среди любителей станет традицией.

Омар Аль-Шамси, игрок команды ОАЭ:

Для нас большая радость участвовать в таком соревновании. Мы надеемся, что в следующих годах тоже будем участвовать в таком турнире. Вчерашняя игра была очень тяжелая, команда очень быстро играла. Сегодня было полегче. Очень понравилось. Мы первый раз играем против такой команды, она очень сильная.

На льду «Чижовка-Арены» сражаются команды Германии и Финляндии. Скандинавские хоккеисты уже пять раз становились бронзовыми призерами Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зато наша команда, команда Президента Беларуси, уже однозначно будет бороться за «золото» нынешнего первенства. После победы 5 января над дружиной из Объединенных Арабских Эмиратов наши хоккеисты досрочно обеспечили себе выход в финал.

Но, так или иначе, 6 января вечером во Дворце спорта ждем ледовой баталии с дружиной из Швейцарии.