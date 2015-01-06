XI Рождественский турнир любителей хоккея: в финале 7 января встретятся Беларусь и Россия

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси досрочно вышла в финал Рождественского хоккейного турнира. Наша дружина стала недосягаемой для соперников после уверенных побед над Словаками и командой Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне игра с дебютантами нынешнего турнира завершилась со счетом 12:4.

Уже после первого периода на табло красовались цифры 7:1. Встреча прошла с подавляющим преимуществом хозяев турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Савилов, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Мы как всегда в полной боевой готовности, то есть к каждому сопернику относимся серьезно. Несмотря на то, что команда Арабских Эмиратов – дебютант турнира, в принципе, не из хоккейной страны, поэтому они достойно играют. Эта наша фишка, что трибуны нас поддерживают на протяжении всех Рождественских турниров, у нас всегда аншлаг. Это очень приятно. Такого нет нигде, ни в какой стране, чтобы не любительский хоккей тем более ходили так, уже не говоря о профессиональном.

Али Аль-Сарур, игрок команды ОАЭ:

Это действительно сложно играть против белорусов. Они – большие эксперты в хоккее. Наша команда – любители, играет с большим удовольствием, но, к сожалению, примерно в два раза слабее, чем белорусы.

Также досрочную прописку в финале получила команда России. В первый день турнира она праздновала победу над соперниками из Финляндии, а накануне «всухую» разгромила хоккеистов Германии. Счет более чем убедительный – 12:0.

Красивой игрой порадовали искушенного белорусского зрителя и две остальные пары. Словаки со счетом 8:2 уверенно обыграли швейцарцев. Отличились и финны, одолев дружину Латвии со счетом 11:4.

Впрочем, не менее насыщенным обещает стать и 6 января. За победу будут сражаться Словакия и Арабские Эмираты, Финляндия встретится с командой Германии, а россияне – с дружиной Латвии.

Самая ожидаемая игра пройдет на льду Дворца спорта. Там в 19.00 скрестят клюшки команды Президента Беларуси и Швейцарии.

А интрига любительских хоккейных баталий разрешится уже 7 января. Все игры, за первое и третье места, а также церемония закрытия пройдут в «Чижовка-Арене».

Восемь раз этот титул завоевывала команда Президента Беларуси и дважды успех праздновала российская дружина. Кто же станет сильнейшим на этот раз, узнаем совсем скоро.