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Финал футбольного турнира среди детей средней возрастной группы «Кожаный мяч» стартовал в Лиде

03 сентября 2015 07:21
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Новости Беларуси. «Кожаный мяч». В Лиде стартовал финал футбольного турнира. Соревнования среди детей средней возрастной группы на призы Президентского спортивного клуба торжественно открылись накануне на поле стадиона «Старт».

Уже прошли и первые групповые игры. В решающей стадии состязаний борьбу ведут 8 лучших дружин со всех областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского клуба:
Стать лучшей командой в стране в своем возрасте, в своей любительской категории, наверное, так же для них важно и престижно, как и для профессиональных футболистов. И кто-то из них, мы надеемся, сможет начать и профессиональную карьеру.

Егор Леваньков, игрок команды «Торпедо» Октябрьского района Могилева:
Отдали все силы, когда играли на области, до конца сражались, вошли в республику. Сейчас будем здесь играть.

Главный трофей будущие звезды футбола разыграют 5 сентября. По традиции победитель и призеры турнира получат памятные кубки и ценные призы. Финальный турнир «Кожаного мяча» в старшей возрастной группе пройдет с 8 по 12 сентября в Горках.

# Футбол Беларуси # Александр Кулеш

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