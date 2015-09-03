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ХК «Динамо-Минск» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, одолев в гостях «Йокерит»

03 сентября 2015 06:30
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Новости Финляндии. Из Хельсинки со щитом. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую победу в этом регулярном чемпионате КХЛ. Вдвойне радостно болельщикам оттого, что добыта виктория в противоборстве с традиционно неудобным для «зубров» соперником – финским «Йокеритом». В минувшем плей-офф именно клуб из Хельсинки стал для «Динамо» непреодолимым барьером. В нынешнем сезоне «Йокерит» трижды победил, тогда как в пассиве команды Любомира Поковича значились три поражения.

Матч не был ярким и зрелищным. Финны владели инициативой, но в завершающей стадии неизменно ошибались. Да и страж ворот «Динамо» Гласс действовал здорово.

Гости, сосредоточившись на обороне не забывали, впрочем, и о контригре. В одной из атак Веске поразил цель. Эта шайба, заброшенная за 3,5 минуты до конца основного времени, оказалась единственной в игре. 1:0 – первая победа «Динамо» в сезоне.

Следующие две игры минчане проведут дома. 8 сентября – с «Трактором», 10-го – с «Нефтехимиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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