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Фестиваль сноуборда принял горнолыжный центр «Солнечная долина»

23 марта 2013 14:56
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Новости Беларуси. Март подарил белорусам настоящий зимний уик-энд.  Особенно этому рады любители активного отдыха. Есть возможность выйти на лыжах, покататься на коньках,  спуститься со снежного склона на сноуборде.

23 марта в Минске впервые прошли республиканские массовые соревнования среди студентов «Серебряный шлейф». Фестиваль сноуборда принял горнолыжный центр  «Солнечная долина». 

Для новичков организовали бесплатные мастер-классы. Все желающие также смогли поучаствовать в веселых конкурсах и играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница соревнований «Серебряный шлейф»:
Мне очень нравится кататься на сноуборде. И погода продлила время нашего катания. Я думаю, что еще в апреле у нас будет возможность покататься.

Участник соревнований «Серебряный шлейф»:
Радует, что погодные условия такие замечательные для катания. Солнышко выглянуло.

# Спортивные соревнования # Фестивали и карнавалы

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