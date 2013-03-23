Новости Беларуси. Март подарил белорусам настоящий зимний уик-энд. Особенно этому рады любители активного отдыха. Есть возможность выйти на лыжах, покататься на коньках, спуститься со снежного склона на сноуборде.

23 марта в Минске впервые прошли республиканские массовые соревнования среди студентов «Серебряный шлейф». Фестиваль сноуборда принял горнолыжный центр «Солнечная долина».

Для новичков организовали бесплатные мастер-классы. Все желающие также смогли поучаствовать в веселых конкурсах и играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница соревнований «Серебряный шлейф»:

Мне очень нравится кататься на сноуборде. И погода продлила время нашего катания. Я думаю, что еще в апреле у нас будет возможность покататься.

Участник соревнований «Серебряный шлейф»:

Радует, что погодные условия такие замечательные для катания. Солнышко выглянуло.