Юрий Рыбак завоевал «бронзу» на чемпионате мира по самбо в Японии, в активе сборной Беларуси – 6 медалей

Новости Японии. На финише чемпионата мира по самбо, проходившего в Японии, только одному представителю Беларуси удалось подняться на пьедестал. В весовой категории свыше 100 кг бронзовым призером стал Юрий Рыбак.

Всего же по итогам мирового форума в активе нашей команды оказалось шесть наград: две серебряные и четыре бронзовые.

Вторые места в своих весах заняли Екатерина Прокопенко и Сергей Феломенко. «Бронзу» завоевали Юрий Рыбак, Андрей Казюсенок, Лейла Абасова и Светлана Тимошенко.

В общем зачете белорусы остались за призовой тройкой. Не знали же равных законодатели мод в самбо – россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».