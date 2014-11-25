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Юрий Рыбак завоевал «бронзу» на чемпионате мира по самбо в Японии, в активе сборной Беларуси – 6 медалей

25 ноября 2014 10:23
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Новости Японии. На финише чемпионата мира по самбо, проходившего в Японии, только одному представителю Беларуси удалось подняться на пьедестал. В весовой категории свыше 100 кг бронзовым призером стал Юрий Рыбак.

Всего же по итогам мирового форума в активе нашей команды оказалось шесть наград: две серебряные и четыре бронзовые.

Вторые места в своих весах заняли Екатерина Прокопенко и Сергей Феломенко. «Бронзу» завоевали Юрий Рыбак, Андрей Казюсенок, Лейла Абасова и Светлана Тимошенко.

В общем зачете белорусы остались за призовой тройкой. Не знали же равных законодатели мод в самбо – россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования

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