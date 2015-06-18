Европейские игры в Баку: 18 июня у Беларуси золото, серебро и бронза

Новости Азербайджана. Очередной медальный день для белорусов на Евроиграх. Золото сегодня, 18 июня, принес Василий Кириенко в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Серебро в командном турнире завоевали белорусские лучницы. Бронза у мастера пулевой стрельбы, олимпийского чемпиона Сергея Мартынова.

На сегодня наша страна входит в пятерку лучших в общем медальном зачете.

Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ был на каждом старте этого успешного четверга. Репортаж из Баку.

Золотое затишье, которое воцарилось в стане белорусской команды в Баку накануне, оказалось недолгим. Сегодня, 18 июня, его прервал велогонщик Василий Кириенко. В индивидуальном заезде с раздельным стартом он оказался единственным, кто «выехал» из одного часа, и по праву примерил на себя звание чемпиона первых Европейских игр.

Гонка шоссейников проходила прямо по улицам азербайджанской столицы, на которых от изнуряющей жары буквально плавится асфальт. Но для опытного Василия Кириенко, за плечами которого победы на этапах самых престижных мировых веломногодневок, это не стало преградой.

Денис Гончаренко, СТВ:

Это стадион именит Тофика Бахрамова, главная футбольная арена Азербайджана. Именно здесь проводит домашние матчи местная сборная.

Но на время Европейских игр футбольный дух отсюда выветрился. У дальней бровки стоят мишени для стрельбы из лука, а в раздевалке для игроков оборудована i-зона — место, где с призёрами соревнований могут пообщаться журналисты. Именно сюда направились после церемонии награждения наши первые медалистки четверга — женская команда лучниц.

На пути к финальной схватке с итальянками они оставили не у дел представительниц Испании, Германии и Украины. Но последний шаг к золоту совершить не удалось — итальянское трио было сильнее – 5:3. В любом случае наши девушки остались довольны результатом.

Анна Марусова, серебряный призер Европейских игр в Баку:

Особенное чувство присутствует всегда, когда ты надеваешь медаль на соревнованиях такого уровня. Очень приятно и волнительно.

Алена Толкач, серебряный призер Европейских игр в Баку:

Мы представляем страну, нашу команду. Да, это очень волнительно. Мы испытываем чувство гордости, наверное. За страну, за нашу команду. Все-таки серебро — это очень высоко.

Третий день подряд медали в нашу копилку приносит стрелковый центр Баку. Сегодня отличился Сергей Мартынов, завоевавший бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки. Правда большой радости в глазах олимпийского чемпиона Лондона не читалось — лицензию на игры в Рио он сегодня так и не завоевал.

Сергей Мартынов, бронзовый призёр Европейских игр в Баку:

Тут было две задачи на соревнования — завоевание медали и лицензии на бразильские Олимпийские игры. Не повезло, скажем так. Дела вроде все нормально, запредельного волнения не было.

После семи соревновательных дней белорусская команда продолжает держаться в первой пятерке медального зачета. 19 наград, почти треть из которых – золотые, далеко не предел. Впереди еще немало видов, которые могут обеспечить нам пьедестал.

Завтра, 19 июня, будем болеть за гимнасток и стрелков. Возможно, удача улыбнется и женской команде по спортивной акробатике.