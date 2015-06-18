Чем полезны занятия стретчингом - упражнения для растяжки мышц?

Если вы не любите бегать, прыгать, но хотите иметь стройное, красивое и гибкое тело, - модное слово стретчинг - а по-простому, «растяжка», - здесь как раз к месту. Комплекс упражнений, направленных на эластичность мышц шеи, рук, спины, ног поможет стать вашим суставам куда более подвижными.

Прежде чем приступить к растягиванию мышц, необходимо обязательно «разогреться». Максимальный вариант - 10 минут интенсивных упражнений.

Ни в коем случае дома под руководством Интернета быстро сесть на шпагат. Это время тонкое и требует помощи квалифицированного специалиста.

У стретчинга нет ограничений по возрасту. Им могут заниматься как малыши, так и взрослые. Самое главное - чувствовать свой организм, свое тело.