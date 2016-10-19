Европейские эксперты высоко оценивают уровень развития спорта в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь планирует заручиться международной поддержкой своих спортивных инициатив. 19 октября озвучена программа 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Она пройдет в Минске.

Уже завтра к работе приступят делегаты из 50 стран. В ходе встречи пройдет презентация нового логотипа Европейских олимпийских комитетов, а так же вручение премии лучшему молодому спортсмену. Среди 4 кандидатов – и наша соотечественница, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Это позволяет для нас собрать здесь всю элиту европейского спорта, международного спорта для того, чтобы продемонстрировать нашу страну, показать спортивную инфраструктуру, нашу организованность при проведении такого рода мероприятий. Это очень важно для привлечения в Республику Беларусь спортивных мероприятий высочайшего уровня, таких как чемпионаты мира, Европы.

Рабочая группа по подготовке Генеральной ассамблеи Европейского олимпийского комитета находится в Минске уже несколько дней. Ее участники высоко оценивают уровень развития спорта в нашей стране. Впрочем, сейчас чиновники определяются с выбором столицы вторых Европейских олимпийских игр.

Решение озвучат через несколько недель. Среди претендентов – Минск.

Что касается предстоящей ассамблеи, за три дня ее работы пройдет ряд неординарных событий. Особое внимание уделят празднованию 25-летия Национального олимпийского комитета.

Рафаэле Паньоцци, генеральный секретарь Европейских олимпийских комитетов:

После чемпионата мира по хоккею, который прошел 2 года назад, для всей международной общественности стало понятно, что Беларусь очень сильна в организационном плане и это позволяет ей вырваться вперед среди всех европейских стран.