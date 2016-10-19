Беларусь выступит с рядом спортивных инициатив на Генассамблее Европейских олимпийских комитетов

Новости Беларуси. Беларусь планирует заручиться международной поддержкой своих спортивных инициатив. 19 октября озвучена программа 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Она пройдет в Минске. Уже завтра к работе приступят делегаты из 50 стран.

В ходе встречи пройдет презентация нового логотипа Европейских олимпийских комитетов,

а так же вручение премии имени Петра Нуровского лучшему европейскому молодому спортсмену. Среди 4 кандидатов – и наша соотечественница, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Это позволяет для нас собрать здесь всю элиту европейского спорта, международного спорта для того, чтобы продемонстрировать нашу страну, показать спортивную инфраструктуру, нашу организованность при проведении такого рода мероприятий. Это очень важно для привлечения в Республику Беларусь спортивных мероприятий высочайшего уровня, таких как чемпионаты мира, Европы.