Новое направление в фитнесе – кардио-теннис: элементы тенниса и фитнеса

Элементы тенниса и фитнеса, сплетаясь воедино, рождают новое направление – кардио-теннис. Занятие начинается с разминки и создания позитивной атмосферы.

Программа «Кардио-теннис» была разработана в 2005 году в Австралии. За непродолжительное время она успешно прижилась в 30-ти странах мира. Для того, чтобы приобщиться к новому фитнес-направлению абсолютно не обязательно уметь играть в теннис. Уровень вашей физической подготовки также не имеет значения.

В качестве инвентаря используются мячи с низким давлением. Они имеют более медленный отскок, что облегчает задачу для неподготовленных людей. А разноплановые упражнения позволяют добиться хорошей кардио-стимуляции. Пульс увеличивается до 180 ударов в секунду и замедления до 120.

Кардио-теннис не только улучшает здоровье, но и позволяет обучиться навыкам тенниса. А значит исполнить чью-то мечту о настоящем, пусть и любительском, корте.

Ещё один немаловажный плюс нового фитнесс-направления – нетворкинг. Благодаря интересным и приятным физическим нагрузкам, общение между занимающимися завязывается на позитивной ноте: друзья мирятся, семьи крепнут.

Постоянный мониторинг частоты сердечного ритма, непрерывное движение, необычные упражнения и отличное настроение – такой ансамбль дарит силы для покорения новых жизненных вершин.