Евгений Королёк: «Сейчас основной старт – это Олимпийские игры»

Новости Беларуси. Конец февраля 2020-го запомнился всем поклонникам велоспорта. Белорус Евгений Королек стал чемпионом мира на треке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Нашему гонщику не было равных в скрэтче. И, кстати, это не первая его победа на планетарных форумах. Труднее титул завоевать или его отстоять? Этот и другие вопросы адресуем Евгению Корольку лично.

Алена Лешкевич, СТВ:

Евгений, какая из двух золотых медалей для вас запомнилась больше всего и почему? «Первая медаль запомнится мне больше, потому что это было неожиданностью» Евгений Королек, чемпион мира на треке:

Я думаю, что первая медаль запомнится мне больше, потому что это было неожиданностью. В таком возрасте, юном еще, скажем так. Это был большой сюрприз для меня. Алена Лешкевич:

Давайте вспомним события той гонки. Вы и испанец обогнали всех на целый круг. Это была такая тактика изначально запланирована? «По ходу дистанции уже нужно ориентироваться и выбирать правильную тактику» Евгений Королек:

Нет, перед стартом я не придерживаюсь какой-либо тактики. Потому что это гонка, и все может произойти в считанные секунды. По ходу дистанции уже нужно ориентироваться и выбирать правильную тактику. Алена Лешкевич:

То есть сразу со старта на максимуме?

Евгений Королек:

Я не сразу уехал с испанцем. Вначале мне удалось уехать со швейцарцем. Потом к нам подтянулись мексиканец с голландцем. С ними отработал. И уже мы практически влились на круг преимущества, и к нам подключился испанец. Он задал очень высокий темп, и только мне удалось удержаться. Кристина Момот, СТВ:

А досадно ли вам, что ваш фирменный вид – скрэтч – не входит в олимпийскую программу? «Будем работать и пробовать в других дисциплинах» Евгений Королек:

Не досадно. Есть еще и другие виды программы, в которых у меня все неплохо складывается. Будем работать и пробовать в других дисциплинах. Алена Лешкевич:

А не думали ли вы, чтобы свою специализацию немного поменять? Евгений Королек:

В смысле перейти на шоссе? Алена Лешкевич:

Да.

«После Олимпийских игр будем пробовать искать команду, подписывать профессиональный контракт на шоссе» Евгений Королек:

Посмотрим, как сложится карьера. После Олимпийских игр будем пробовать искать команду, подписывать профессиональный контракт на шоссе. И больше внимания уделять шоссе. Алена Лешкевич:

А где кроме скрэтча на треке вас можно увидеть? Евгений Королек:

На международных соревнованиях на всех дисциплинах. Титул сильнейшего велогонщика: «Это как награда за тяжелый труд, за каждодневные тренировки» Кристина Момот:

А что чувствует человек, который уже дважды стал сильнейшим велогонщиком на планете? Евгений Королек:

Огромная радость. Это как награда за тяжелый труд, за каждодневные тренировки. За все усилия. Слава богу, что все не просто так.

О велодроме в Минске: «Мне этот велодром нравится больше всего» Алена Лешкевич:

А есть ли у вас любимый трек, на котором больше всего нравится ездить? Евгений Королек:

Конечно, дома, домашний трек. Проводились уже два этапа Кубка мира в Минске. И на двух удалось победить при родных болельщиках, на родном велотреке. Мне этот велодром нравится больше всего. Кристина Момот:

А он очень нужен был Беларуси? Все-таки это недешевое удовольствие. Евгений Королек:

Конечно, для развития велоспорта это очень большой плюс. Раньше не было велодрома. Все спортсмены сидели либо в Москве, либо где-то еще, то есть это было не очень удобно. Сейчас все условия для подготовки есть. «До велоспорта я перепробовал не один вид спорта» Алена Лешкевич:

Евгений, все-таки велоспорт в нашей стране, скажем так, не самый популярный вид спорта. Как вы узнали о нем и почему решили связать свою судьбу со скоростью? Евгений Королек:

До велоспорта я перепробовал не один вид спорта. Там и футбол был, и борьба греко-римская. Уже и с борьбой неплохо складывалось. Но в один момент пришел первый тренер в школу – набирал детей. И вот так получилось записаться в эту секцию и в велоспорте все стало получаться. Кристина Момот:

А сколько вам лет было?

Евгений Королек:

Около 12 лет, 2009 год. Кристина Момот:

А когда вы поняли, что это настоящая ваша профессия? Евгений Королек:

Понял, когда занял четвертое место на чемпионате Европы среди юниоров. Получил стипендию и понял, что можно и дальше работать. Все оплачивается, все не просто так. С этого момента я понял, что свяжу свою жизнь со спортом. «Для меня это очень важно – показывать результат на шоссе» Алена Лешкевич:

Евгений, вы входите в велогруппу «Минск». Соответственно, вы ездите и на шоссе. Что у вас в приоритете: шоссе, то бишь дорога, либо трек? Евгений Королек:

Сейчас в приоритете, конечно, велотрек. Но одно без другого не может существовать. Через шоссе идет вся основная подготовка, как гонка на треке. Удается побеждать и на шоссе, и для меня это очень важно – показывать результат на шоссе, так как иностранные команды следят и смотрят. Им нужен результат. Если я после Олимпийских игр захочу участвовать на шоссе, то им, конечно, немаловажен результат на шоссе, который я показываю.