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Евгений Есаулов: «В сборной каждый из игроков должен быть лидером»

03 апреля 2019 15:09
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Новости Беларуси. В Швеции 18 апреля стартует чемпионат мира по хоккею U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках заключительного этапа подготовки к предстоящему форуму главный тренер Евгений Есаулов на сбор в «Раубичи» вызвал 30 хоккеистов. Чуть позже к ним присоединятся еще восемь кандидатов. 10 апреля команда отправится в Швецию, где ее ожидают два спарринга с Россией и Канадой и позже сам чемпионат мира.

Евгений Есаулов: «В сборной каждый из игроков должен быть лидером»-1

Евгений Есаулов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U18):
Прежде всего это закладывается в фундамент функциональной подготовки. Сейчас потихоньку переходим на технико-тактические действия.
Мы всегда пытаемся настроить ребят с каждым матчем на победу. Если в каждом матче выигрывать, действительно можно достигнуть высокого результата. Но я думаю, что первоначальная задача – это, конечно, остаться в элите. В сборной каждый из игроков должен быть лидером. У нас в команде каждый из игроков будет лидером.

Евгений Есаулов: «В сборной каждый из игроков должен быть лидером»-4

Беларусь на мировом форуме сыграет в группе «А» с дружинами Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Хоккейная команда U18 – единственная, которая выступает в элитном дивизионе чемпионата мира.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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