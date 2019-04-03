Евгений Есаулов: «В сборной каждый из игроков должен быть лидером»

Новости Беларуси. В Швеции 18 апреля стартует чемпионат мира по хоккею U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках заключительного этапа подготовки к предстоящему форуму главный тренер Евгений Есаулов на сбор в «Раубичи» вызвал 30 хоккеистов. Чуть позже к ним присоединятся еще восемь кандидатов. 10 апреля команда отправится в Швецию, где ее ожидают два спарринга с Россией и Канадой и позже сам чемпионат мира.

Евгений Есаулов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U18):

Прежде всего это закладывается в фундамент функциональной подготовки. Сейчас потихоньку переходим на технико-тактические действия.

Мы всегда пытаемся настроить ребят с каждым матчем на победу. Если в каждом матче выигрывать, действительно можно достигнуть высокого результата. Но я думаю, что первоначальная задача – это, конечно, остаться в элите. В сборной каждый из игроков должен быть лидером. У нас в команде каждый из игроков будет лидером.