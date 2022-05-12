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«Это шаг к более серьёзному сотрудничеству». Елена Вяльбе о соглашении между белорусскими и российскими лыжниками

12 мая 2022 19:25
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В штаб-квартире НОК Беларуси состоялась рабочая встреча руководства Национального олимпийского комитета и Минспорта Беларуси с президентом Ассоциации лыжных видов спорта и Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Это шаг к более серьёзному сотрудничеству». Елена Вяльбе о соглашении между белорусскими и российскими лыжниками -1

Стороны обсудили ход подготовки и участия в стартах предстоящего зимнего сезона, взаимодействие по вопросам проведения совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований. Был подписан «Меморандум о сотрудничестве» между Белорусским лыжным союзом и Ассоциацией лыжных видов спорта России (подробнее здесь).  

«Это шаг к более серьёзному сотрудничеству». Елена Вяльбе о соглашении между белорусскими и российскими лыжниками -4

Елена Вяльбе, президент Ассоциации лыжных видов спорта России:  
Конечно, мы думаем о том, что нам сейчас как никогда нужно подумать об объединении, проведении всевозможных совместных мероприятий на уровне национальных сборных. Безусловно, что касается судейского корпуса, на уровне соревновательном, потому что нам нужно вместе сейчас соревноваться однозначно, придумывать всевозможные мероприятия: от фестивалей до игр. Это шаг к более серьезному сотрудничеству.  

# Беларусь-Россия # Елена Вяльбе # Фотофакт

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