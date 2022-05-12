«Это шаг к более серьёзному сотрудничеству». Елена Вяльбе о соглашении между белорусскими и российскими лыжниками

Стороны обсудили ход подготовки и участия в стартах предстоящего зимнего сезона, взаимодействие по вопросам проведения совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований. Был подписан «Меморандум о сотрудничестве» между Белорусским лыжным союзом и Ассоциацией лыжных видов спорта России ( подробнее здесь ).

Елена Вяльбе, президент Ассоциации лыжных видов спорта России:

Конечно, мы думаем о том, что нам сейчас как никогда нужно подумать об объединении, проведении всевозможных совместных мероприятий на уровне национальных сборных. Безусловно, что касается судейского корпуса, на уровне соревновательном, потому что нам нужно вместе сейчас соревноваться однозначно, придумывать всевозможные мероприятия: от фестивалей до игр. Это шаг к более серьезному сотрудничеству.