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«Можем друг другу быть полезными». Белорусские и российские лыжники подписали «Меморандум о сотрудничестве»

12 мая 2022 13:55
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Белорусский лыжный союз и Ассоциация лыжных видов спорта России подписали совместный «Меморандум о сотрудничестве», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он предполагает проведение совместных сборов и международных турниров на территории двух стран. Сторонам есть чему друг у друга поучиться.

«Можем друг другу быть полезными». Белорусские и российские лыжники подписали «Меморандум о сотрудничестве»-1

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России:
У вас есть в других видах спорта хорошие спортсмены, и вы нам можете помочь. Конкуренция. Что касается конкретно лыжников-гонщиков, у вас есть хороший центр. В любом случае все наши совместные тренировки, мы однозначно можем друг другу быть полезными. Могу сказать, если мы тестируем сейчас лыжероллеры белорусского производства для сборной команды, то, наверное, белорусы могут нам очень много в плане спортсменов помочь. Даже тренировочные мероприятия совместные с другими спортсменами всегда приносят свой результат.

# Беларусь-Россия # Елена Вяльбе # Фотофакт

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