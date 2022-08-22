«Это настолько искреннее соревнование». Подводим итоги турнира по пляжному волейболу среди детей и подростков

Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский турнир по пляжному волейболу среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробнее о соревнованиях расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Президентский спортивный клуб продолжает организовывать соревнования для юных атлетов. На кортах спорткомплекса «Олимпийский» состоялся турнир по пляжному волейболу «Солнечный мяч». В течение трех дней парни и девушки определяли сильнейших в двух возрастных группах – старшей и младшей. Теперь пришло время подводить итоги.

Всего в мероприятии, организованном совместно с Белорусской федерацией волейбола, за награды боролись 64 пары юных спортсменов из 12 городов Беларуси. А накануне стали известны победители. В младшей возрастной группе у мальчиков викторию праздновала пара Максима Никифорова и Ивана Соколовского из Верхнедвинска, а у девочек победу одержал дуэт из Могилева Ксения Груцкая и Елизавета Станкевич. У старших парней на первую ступень пьедестала поднялись гомельские игроки Павел Немцов и Елисей Чварков. У девушек трофей завоевала команда из Барановичей Виктория Столяр и Дарья Столяр. Однако победа здесь далеко не главное. Все участники, независимо от занятого места, смогли активно провести время и посоревноваться в дружеской атмосфере.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детско-юношеского спорта Белорусской федерации волейбола:

Цель соревнований – это популяризация и развитие пляжного волейбола в Республике Беларусь как олимпийского вида спорта. И, конечно, привлечение как можно больше школьников к занятиям этим интересным и красивым видом спорта. Дети – это нашей будущее. Такие соревнования очень для них важны, потому что тот фундамент, который мы заложим прямо на основе, будет результатом будущих побед наших национальных команд.

Подобные турниры, безусловно, важны для развития пляжного волейбола в нашей стране. Именно на таких стартах совсем еще юные атлеты могут решить связать свою жизнь с профессиональным спортом. А помимо прочего, «Солнечный мяч» – это настоящий праздник для участников.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Это настолько искреннее соревнование, настолько честное и правильное. Дети так отдаются, они так радуются. Это не только борьба, не только спорт. Это дружба, это все, что может быть лучшее в детстве. Здесь все сконцентрировано. Это постоянные улыбки у детей. Это какие-то эмоции. Мне кажется, это счастье для них.