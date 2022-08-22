Белорусские лучники забрали два серебра с международного турнира «Стрелы Петра»

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Петра», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусские спортсмены завоевали на этом старте две серебряные награды.

Александра Куратник заняла второе место в личном турнире. В финале она боролась за золото с лучницей из Якутии Ренатой Гаврильевой, но уступила – 4:6. Также женская команда Беларуси оспаривала первую позицию со сборной Бурятии. Анна Марусова, Александра Куратник и Карина Деминская достойно сражались. Но в упорной борьбе проиграли – 4:5. Шансы на бронзу оставались у мужской команды Беларуси. Однако наши спортсмены заняли лишь четвертое место. Белорусы уступили в противостоянии команде из Забайкальского края.