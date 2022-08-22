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Белорусские лучники забрали два серебра с международного турнира «Стрелы Петра»

22 августа 2022 15:04
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В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Петра», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусские спортсмены завоевали на этом старте две серебряные награды.  

Белорусские лучники забрали два серебра с международного турнира «Стрелы Петра»-1

Александра Куратник заняла второе место в личном турнире. В финале она боролась за золото с лучницей из Якутии Ренатой Гаврильевой, но уступила – 4:6. Также женская команда Беларуси оспаривала первую позицию со сборной Бурятии. Анна Марусова, Александра Куратник и Карина Деминская достойно сражались. Но в упорной борьбе проиграли – 4:5. Шансы на бронзу оставались у мужской команды Беларуси. Однако наши спортсмены заняли лишь четвертое место. Белорусы уступили в противостоянии команде из Забайкальского края.  

# Стрельба # Александра Куратник # Рената Гаврильева # Анна Марусова # Карина Дёминская # Фотофакт

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