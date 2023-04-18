«Это наши будущие надежды». Сильнейшие юные шахматисты выступают на первенстве Беларуси

Новости Беларуси. Сильнейшие юниоры страны ведут борьбу на первенстве Беларуси по классическим шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя возраст ребят не превышает 18 лет, среди них достаточно много тех, кто имеет в своем активе взрослые победы. 18 апреля на турнире лидирующие позиции захватили Максим Царук, а у девушек Ксения Зеленцова и Александра Тарасенко. Во вторник состоялся седьмой тур, чемпион определится в четверг, 20 апреля. Отметим, помимо юниорского титула, ребята оспаривают право участия во взрослом чемпионате страны – 2024.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

У ребят, в общем-то, лидируют те, кто должен лидировать. Показывают свой уровень, потенциал, на который они сейчас готовы. Чтобы сравнить с какими-то другими, надо, чтобы они участвовали в других турнирах, тогда мы будем видеть. Конечно, всегда хочется, чтобы они прогрессировали немного быстрее, чем есть на самом деле. Это наши будущие надежды, которые вскоре пополнят состав национальной команды.