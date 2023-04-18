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«Это наши будущие надежды». Сильнейшие юные шахматисты выступают на первенстве Беларуси

18 апреля 2023 15:53
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Новости Беларуси. Сильнейшие юниоры страны ведут борьбу на первенстве Беларуси по классическим шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это наши будущие надежды». Сильнейшие юные шахматисты выступают на первенстве Беларуси-1

Хотя возраст ребят не превышает 18 лет, среди них достаточно много тех, кто имеет в своем активе взрослые победы. 18 апреля на турнире лидирующие позиции захватили Максим Царук, а у девушек Ксения Зеленцова и Александра Тарасенко. Во вторник состоялся седьмой тур, чемпион определится в четверг, 20 апреля. Отметим, помимо юниорского титула, ребята оспаривают право участия во взрослом чемпионате страны – 2024.

«Это наши будущие надежды». Сильнейшие юные шахматисты выступают на первенстве Беларуси-4

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
У ребят, в общем-то, лидируют те, кто должен лидировать. Показывают свой уровень, потенциал, на который они сейчас готовы. Чтобы сравнить с какими-то другими, надо, чтобы они участвовали в других турнирах, тогда мы будем видеть. Конечно, всегда хочется, чтобы они прогрессировали немного быстрее, чем есть на самом деле. Это наши будущие надежды, которые вскоре пополнят состав национальной команды.

«Это наши будущие надежды». Сильнейшие юные шахматисты выступают на первенстве Беларуси-7

В турнире принимают участие 20 спортсменов, среди которых и чемпионка мира до 12 лет Ника Венская. Пока результат самой юной участницы скромный, но именно такие турниры помогают вырастить взрослых чемпионов.

# Шахматы # Игорь Стрелец # Ксения Зеленцова # Александра Тарасенко # Максим Царук # Фотофакт

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