Анастасия Шкурдай завоевала прямой пропуск в финал чемпионата России по плаванию

Она показала лучшее время на 200-метровке на спине. Еще трое наших спортсменов продолжат борьбу в вечерней сессии в 1/2 финала. Причем Алина Змушко стала второй на дистанции 100 метров брассом. Анастасия Кулешова на полтиннике баттерфляем в промежуточном протоколе пятая. Компанию девушкам составит Виктор Стаселович. Накануне же белорусы трижды поднимались на пьедестал. Илья Шиманович выиграл золото, а Алина Змушко и смешанная комплексная эстафета 4 по 100 стали вице-чемпионами.