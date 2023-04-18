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Анастасия Шкурдай завоевала прямой пропуск в финал чемпионата России по плаванию

18 апреля 2023 11:59
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Белорусские пловцы успешно выступили в квалификации третьего дня чемпионата России. Прямой пропуск в финал завоевала Анастасия Шкурдай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай завоевала прямой пропуск в финал чемпионата России по плаванию-1

Она показала лучшее время на 200-метровке на спине. Еще трое наших спортсменов продолжат борьбу в вечерней сессии в 1/2 финала. Причем Алина Змушко стала второй на дистанции 100 метров брассом. Анастасия Кулешова на полтиннике баттерфляем в промежуточном протоколе пятая. Компанию девушкам составит Виктор Стаселович. Накануне же белорусы трижды поднимались на пьедестал. Илья Шиманович выиграл золото, а Алина Змушко и смешанная комплексная эстафета 4 по 100 стали вице-чемпионами.

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Анастасия Кулешова # Виктор Стаселович # Алина Змушко # Фотофакт

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